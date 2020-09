Milan-Vicenza streaming e tv: dove vedere l’amichevole di oggi a Milanello

Milan-Vicenza streaming e tv: ecco dove poter seguire l’amichevole in programma questo pomeriggio (a porte chiuse) a Milanello

Milan-Vicenza streaming e tv: la gara in programma questo pomeriggi (ore 17) a Milanello sarà trasmessa da Milan TV (visibile in streaming su Sky GO). Sarà possibile seguire l’andamento del match LIVE su Milan News 24 e, per chi fosse abbonato, in streaming sull’App di DAZN a partire dalle ore 16:45 con il commento di Mauro Suma.

Milan-Vicenza, ultime e probabili formazioni

L’amichevole tra Milan e Vicenza, la terza del pre-campionato rossonero, sarà un altro test importante per gli uomini di Stefano Pioli che avranno modo di mettere fondamentali minuti nelle gambe in vista del preliminare di Europa League in programma tra una settimana.

4-2-3-1 classico per il Milan che scenderà in campo presumibilmente con Antonio Donnarumma tra i pali; Calabria, Duarte, Bellodi e Theo Hernandez a comporre il quartetto difensivo; Kessié e Bennacer titolari a centrocampo e un terzetto di fantasisti formato da Castillejo, Paquetà e Calhanoglu dietro la prima punta Zlatan Ibrahimovic.

MILAN (4-2-3-1): A. Donnarumma; Calabria, Leo Duarte, Bellodi, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Paquetá, Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

VICENZA (4-4-2): Pizzignacco; Bruscagin, Pasini, Bizzotto, Beruatto; Zarpellon, Pontisso, Rigoni, Nalini; Meggiorini, Guerra. All. Di Carlo

Milan-Vicenza, i precedenti

Milan e Vicenza si sono affrontati 66 volte in gare ufficiali nel corso della loro storia (62 volte in Serie A e in 4 occasioni in Coppa Italia). Il bilancio vede avanti i rossoneri con 31 vittorie, sono invece 21 i pareggi e 14 i successi dei veneti. L’ultima gara ufficiale, datata 11 febbraio 2001 ha visto il Vicenza vincere per 2 reti a zero con gol di Ousmane Dabo e Luca Toni. L’ultima vittoria del Milan, all’andata della stessa stagione, ha il medesimo risultato ma con i gol di Bierhoff e Shevchenko.