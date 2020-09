Milan-Vicenza, ecco il programma della terza amichevole dei rossoneri

Mercoledì pomeriggio a Milanello andrà in scena Milan-Vicenza, terza amichevole dei rossoneri in questo precampionato

Milan-Vicenza, mercoledì pomeriggio a Milanello. Dopo le uscite contro il Novara e contro il Monza, sarà il terzo appuntamento pre-campionato per il Milan. E sarà così anche per la squadra vicentina, allenata dal suo ex mentore in campo Mimmo Di Carlo.

Per i rossoneri due vittorie nelle precedenti gare contro il Novara (4-2 sempre a Milanello) e 4-1 contro il Monza ieri sera a San Siro grazie alle reti di Calabria, Daniel Maldini, Kalulu e Colombo.