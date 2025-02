Milan Verona, i rossoneri trovano la seconda vittoria consecutiva: non accadeva da…! Segui le ultimissime sul club rossonero

Milan Verona ha visto i rossoneri vincere per 1-0 e portare a due la striscia di vittorie consecutive in Serie A. Numeri che si aggiornano e che sorridono a Conceicao. Così riporta la Gazzetta questa mattina:

“Il Milan ha ottenuto 2 vittorie di fila in Serie A senza subire gol per la prima volta dal marzo 2023. Più in generale il Milan ha vinto 2 partite consecutive in campionato per la prima volta dallo scorso settembre (3 in quel caso) quando c’era ancora Fonseca“.