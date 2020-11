Milan-Verona, Kalinic tornerà da avversario a San Siro: sarà titolare

Nikola Kalinic proverà a far male al suo vecchio club. A quasi 33 anni, l’attaccante croato ha scelto il Verona per rimettersi in gioco

Kalinic, ora in forza al Verona, tornerà da avversario a San Siro nel match di domenica che il Milan giocherà contro i gialloblu.

L’attaccante croato ha giocato nel Milan nella stagione 2017/2018 non lasciando più di tanto il segno. Per Kalinic con il Diavolo, 6 gol in 41 partite giocate. Domenica Kalinic sarà titolare nel Verona in attacco e verrà supportato dal duo Mattia Zaccagni e Antonin Barak.