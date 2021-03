Verona-Milan: Juric, lezione di sportività a Gasperini

Juric ha dato prova di grande sportività nell’ultima conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan

Juric ha dato prova di grande sportività nell’ultima conferenza stampa. Alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico non ha polemizzato sui rigori ricevuti dai rossoneri negli ultimi tempi. Al contrario, ha sottolineato come la squadra di Pioli entri spesso in area avversaria e crei molti pericoli nel corso della partita.

Gasperini non aveva avuto la stessa eleganza nelle scorse settimane, quando aveva polemizzato a distanza con il Milan. Atteggiamento seguito in campo dai giocatori atalantini, come il caso Zapata – Ibrahimovic testimonia.