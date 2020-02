Milan-Verona: Ivan Juric si affida all’ex rossonero Fabio Borini

Ivan Juric punto sull’ex, Fabio Borini che, andato via da Milano non nel migliore dei modi ha il dente avvelenato, vuole punire il Milan

Quando ha dato l’addio al Milan sembrava tutto “ok” per Fabio Borini, ma qualche giorno dopo, nella conferenza stampa di presentazione con il Verona aveva sparato dichiarazioni di fuoco contro il Milan. Le più significative sono state le due di seguito:

«Al Milan ci sono tante cose che vanno e altre che non vanno. Prima di andare via ho parlato con Massara e abbiamo concordato che fare tanti ruoli non sia stato positivo per me. Io muoio ogni volta in campo, non c’è molto da dire, forse il Milan lo faceva meno»

«Venivo sfruttato come operaio, ma sono anche altro».

Fabio Borini ritrova il Milan e San Siro dopo meno di un mese e sicuramente non troverà un ambiente troppo tranquillo anche perchè i tifosi si sono di nuovo legati alla squadra dopo le ultime prestazioni del Milan e dopo l’arrivo di Ibrahimovic. Molto probabilmente giocherà titolare, con la voglia di dimostrare ai suoi ex compagni che Fabio Borini non è solo un “operaio”.