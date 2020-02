Febbre Milan-Juve di Coppa Italia. Sono già 50.000 i ticket venduti per il match d’andata coi bianconeri e il milan apre il terzo anello rosso

E’ tornato l’entusiasmo in casa Milan. Mercato nel quale sono state sistemate questioni scomode come quelle di Suso e Piatek e soprattutto mercato nel quale è arrivato Zlatan Ibrahimovic. Per il match di Coppa Italia contro la Juventus, per la semifinale di andata, sono già 50 mila i tagliandi venduti e le richieste continuano ad aumentare.

Per parare a questa situazione il Milan ha deciso di aprire il terzo anello rosso, perchè per battere i Campioni d’Italia ormai da 8 anni consecutivi serve la spinta di tutti i tifosi possibili.