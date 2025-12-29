Milan Verona, con Odogu salgono a 4 i giocatori nati dopo il 2005 impiegati dai rossoneri in Serie A: il dato

Milan Verona, con l’esordio di Odogu salgono a 4 i giocatori, nati dopo il 2005, impiegati dai rossoneri di Allegri: il dato

La vittoria per 3-0 contro l’Hellas Verona non ha portato in dote solo tre punti pesanti, ma ha segnato anche un momento indimenticabile per la carriera di David Odogu. Il giovane difensore centrale, prelevato in estate dal Wolfsburg per un’operazione complessiva da circa 10 milioni di euro, ha fatto il suo esordio assoluto nel massimo campionato italiano. Dopo una prima parte di stagione trascorsa a farsi le ossa con il Milan Futuro, il talento tedesco ha calcato il prato di San Siro nei minuti finali della sfida, complice un risultato ormai messo in ghiaccio dalla doppietta di Nkunku e dal gol di Pulisic.

La scelta di Massimiliano Allegri di gettare nella mischia il classe 2006 non è stata solo un premio per l’impegno del ragazzo, ma rappresenta un segnale preciso della strategia societaria. Secondo i dati forniti da Opta, l’ingresso di Odogu aggiorna una statistica molto interessante per il club di via Aldo Rossi: «Con Odogu salgono a 4 i giocatori nati dal 2005 in poi che il Milan ha impiegato in questa stagione». Solo Como e Cagliari, al momento, vantano un numero maggiore di giovani lanciati nella mischia.

Milan Verona, un investimento per il futuro della difesa

L’inserimento graduale di Odogu testimonia la volontà del club di valorizzare gli investimenti fatti nel settore giovanile e nelle seconde squadre. Il centrale tedesco si aggiunge alla lista dei “millennials” che stanno trovando spazio sotto la gestione Allegri, dimostrando che il Milan è pronto a scommettere sul talento fresco per costruire le basi dei prossimi successi. Per Odogu si tratta solo del primo passo: «Oggi si è tolto questa prima grande soddisfazione in rossonero», e l’impressione è che, vista la duttilità tattica mostrata, il suo contributo possa diventare sempre più frequente nel corso del 2026.