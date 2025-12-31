Milan Verona, l’analisi di Condò: «Vittoria in gestione e con la sigaretta in bocca»

Milan Verona, Condò analizza così la vittoria dei rossoneri di Allegri. Le parole del giornalista sulla prestazione del Diavolo

Il Milan di Massimiliano Allegri continua a correre e lo fa con una sicurezza che impressiona gli addetti ai lavori. Paolo Condò, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha fotografato perfettamente il momento dei rossoneri, capaci di trasformare una partita potenzialmente complicata in una prova di forza assoluta.

Secondo il noto giornalista, la chiave del match contro il Verona è stata la capacità di colpire nel momento psicologico più delicato: «Ieri a pranzo il Milan era in totale patta quando un guizzo di Rabiot e Pulisic gli ha regalato il vantaggio a un soffio dall’intervallo». Quel gol ha cambiato l’inerzia della sfida, rendendo la ripresa un monologo rossonero in cui «pareva che il campo gli si fosse inclinato in discesa».

Condò, il risveglio di Nkunku e la sicurezza di Allegri

Il secondo tempo ha regalato ad Allegri la notizia più attesa: il ritorno al gol di Christopher Nkunku, autore di una doppietta che ne certifica il definitivo inserimento nei meccanismi della squadra. Per Condò, una volta messo in ghiaccio il risultato, il Milan ha mostrato una superiorità quasi irridente: «Il resto è stata gestione con sigaretta in bocca e braccio fuori dal finestrino».

Questa metafora sottolinea la maturità raggiunta dal gruppo, capace di gestire energie e ritmi senza mai soffrire, consolidando una classifica che vede i rossoneri sempre più protagonisti nella lotta al vertice. Se l’Inter scappa, il Milan risponde con la calma dei forti, consapevole di aver ritrovato anche i gol del suo talento francese.