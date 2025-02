Condividi via email

Milan Verona, Conceicao pronto a schierare lui dal primo minuto: cambia la formazione! Segui le ultime sul club rossonero

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Sergio Conceicao potrebbe non cambiare molto la formazione rispetto all’andata dei playoff di Champions League giocata mercoledì in Olanda. In Milan-Veronal’unico cambio certo di formazione sembrerebbe essere quello di Yunus Musah al posto di Joao Felix.

Con lo statunitense in campo al fianco di Fofana, Reijnders passerebbe sulla trequarti insieme a Leao e Pulisic.