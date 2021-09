Milan Venezia: ecco la probabile formazione rossonera

Milan Venezia: domani sera i rossoneri sfideranno il team veneto nel match valido per la quinta giornata di Serie A, la probabile formazione

Domani sera il Milan sfiderà il Venezia nel match valido per la quinta giornata di Serie A. I rossoneri puntano a vincere per restare in contatto con le prime posizioni.

Pioli deve fare a meno di Zlatan Ibrahimovic e Calabria, come di Kjaer. Dovrebbe sedersi in panchina Giroud. Bennacer e Tonali possibile coppia a centrocampo con Kalulu terzino destro. Ecco la probabile formazione rossonera:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.