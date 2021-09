Calciomercato Milan: Coutinho in uscita dal Barcellona, le ultime

Philippe Coutinho è in uscito dal Barcellona. Il club bluagrana è in crisi finanziaria e il brasiliano ha un ingaggio troppo elevato…

Il Barcellona avrebbe deciso di lasciar partire Philippe Coutinho. Il brasiliano incide troppo sul monte ingaggi del club. Stando a quanto riporta Todofichajes.com la società blaugrana avrebbe intenzione di cedere il giocatore a gennaio sia a titolo definitivo sia in prestito, accollandosi parte dell’ingaggio.

Coutinho avrebbe estimatori sia in Inghilterra che in Italia in particolar modo Juventus e Milan.