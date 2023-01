Milan, Vasquez sui social: «L’anno comincia realizzando quel sogno che stavi aspettando da tanto». Il portiere inizia a gioire

Il portiere Vasquez, che è già a Milano per le visite mediche, tornerà in Sudamerica, per poi tornare in Italia verso metà gennaio.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il messaggio social del portiere è già chiaro: «L’anno comincia realizzando quel sogno che stavi aspettando da tanto».