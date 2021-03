Milan Under 18, i rossoneri incassano una sconfitta nel derby

Nella quarta giornata del torneo Under 18, il Milan è stato sconfitto per tre a uno. A segno Angelini per i rossoneri

Nella quarta giornata del torneo Under 18, il Milan è stato sconfitto per tre a uno dai pari età del Monza. A segno per i rossoneri Angelini al diciottesimo minuto del secondo tempo. Ecco il post sul derby lombardo: