Milan, una vittoria anche per le statistiche: eguagliato il record in trasferta

Con la vittoria a Bologna il Milan ha eguagliato il numero dei successi in trasferta all’interno di un anno solare

Il Milan, grazie al successo di ieri sera contro il Bologna, ha eguagliato il suo record di successi in trasferta in un singolo anno solare in Serie A: 14, come nel 1964.

Inoltre, i rossoneri hanno vinto otto delle prime nove gare in una stagione di Serie A per la seconda volta nella sua storia: in precedenza, i rossoneri ci erano riusciti solamente nel 1954/55.