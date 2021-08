Milan, un obiettivo di mercato positivo al Coronavirus: ecco chi

Milan, il trequartista del Borussia Dortmund, Julian Brandt, è risultato positivo al Covid: ulteriore ostacolo nella trattativa

Come comunicato dal Borussia Dortmund, Julian Brandt è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta del secondo calciatore in casa giallonera, dopo la positività al virus riscontrata nel test di Thomas Meunier: un ulteriore intoppo nella possibile trattativa che avrebbe potuto portare il trequartista alla corte di Pioli.

Di recente, infatti, l’ex calciatore del Bayer Leverkusen era stato accostato ai rossoneri, desiderosi di apportare qualità e quantità alla batteria dei trequartisti presenti in rosa. Il calciatore, posto in isolamento, sconterà la quarantena a casa: non il migliore dei modi per iniziare la stagione.