Brandt, possibilità più concreta per il Milan: il punto

Calciomercato Milan, occhi in casa del Borussia Dortmund per trovare un trequartista all’altezza dopo l’addio di Calhanoglu. Come riporta Gazzetta dello sport di questa mattina, l’ultima pista è quella che porta al tedesco Julian Brandt. Acquistato dal Bayer Leverkusen nel 2019 e poco utilizzato nell’ultima stagione, dopo la cessione di Sancho, potrebbe trovare più spazio, ma non si accontenta. La Lazio lo segue da un po’ ma tra le sue preferenze potrebbe esserci proprio il Milan.

IL PUNTO- “I tedeschi-si legge- hanno già aperto, nelle scorse settimane, all’opzione del prestito con diritto di riscatto con una

società di Serie A, quando a trattare Brandt era la Lazio. Con il Milan- prosegue il quotidiano- si potrebbe arrivare a un’intesa intorno ai 20 milioni di riscatto, ma i contatti tra i club non sono ancora stati avviati. Se succederà, è molto probabile che nel frattempo Nikola Vlasic abbia traslocato da Mosca a San Pietroburgo”.