Calciomercato Milan, possibile scambio Leao Brandt: la situazione

Calciomercato Milan, le due società avrebbero cominciato a parlare del possibile scambio alla pari tra il portoghese e il tedesco

Calciomercato Milan, come riferito da Claudio Raimondi di SportMediaset, si sta stringendo la corsa del Milan per il ruolo di trequartista, posizione cruciale negli schemi di Stefano Pioli. Nelle ultime ore, vista l’insistenza del CSKA Mosca nel continuare a chiedere l’obbligo di riscatto per Vlasic, sta pensando ad uno scambio col Borussia Dortmund.

LEAO IN PARTENZA – L’idea sarebbe quella di uno scambio alla pari tra Rafael Leao e Julian Brandt, col tedesco che arriverebbe a Milanello e il portoghese che compirebbe il percorso inverso. La pista è da monitorare.