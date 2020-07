Milan, un girone di ritorno da grande squadra: ecco la classifica

Stefano Pioli nel girone di ritorno sta ottenendo grandi risultati. Basti pensare che ad oggi i rossoneri hanno conquistato 24 punti

Stefano Pioli nel girone di ritorno sta ottenendo grandi risultati. Basti pensare che ad oggi i rossoneri hanno conquistato soltanto 3 punti in meno della Juventus e uno in meno della Lazio. L’Atalanta guida con 31, poi c’è la Juve e soprattutto il Napoli che con Gennaro Gattuso ha dato una svolta alla stagione. Probabilmente senza la parantesi Giampaolo (e con un Ibra in squadra dall’inizio) i rossoneri ora sarebbero in lotta per un posto in Champions League. Ecco la classifica del girone di ritorno:

1) Atalanta 31 punti

2) Juventus 27

2) Napoli 27

4) Lazio 25

5) Milan 24

5) Sassuolo 24

7) Inter 19

8) Bologna 18

9) Hellas 17

10) Roma 16

11) Fiorentina 14

12) Sampdoria 13

12) Genoa 13

12) Lecce 13

15) Parma 11

15) Cagliari 11

15) Udinese 11

18) Brescia 7

18) SPAL 7

18) Torino 7