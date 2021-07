Milan, un giovane va in Serie B: è fatta per il trasferimento alla Ternana

Il Milan chiude un’uscita. Un giovane rossonero andrà infatti in Serie B, dove firmerà per la neopromossa Ternana

Il Milan lascia un giovane in prestito in Serie B. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Gabriele Capanni lascerà il club rossonero per accasarsi alla Ternana. Trasferimento in fase di definizione.

Un passo in avanti nella carriera del giovane attaccante classe ’00, autore di 2 gol ed 1 assist nell’ultima stagione in Lega Pro con la maglia del Cesena.