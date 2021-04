Milan, un giocatore ai margini: mai in campo nelle ultime 4 gare

Milan, Stefano Pioli non sembra convinto della condizione e delle prestazioni di un giocatore rossonero. Facciamo il punto

MILAN – Stefano Pioli non sembra convinto della condizione e delle prestazioni di un giocatore rossonero. Dopo la rete messa a segno contro la Sampdoria, Hauge non è praticamente mai sceso in campo nelle ultime 4 gare contro Parma, Genoa, Sassuolo e Lazio.

Nonostante i risultati negativi, il mister ha deciso di tenere in panca il norvegese. Una scelta che sembra portare il ragazzo verso il prestito nella prossima stagione.