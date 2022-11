Il Milan parteciperà alla Dubai Super Cup 2022. I rossoneri sfideranno nel torneo amichevole il Liverpool e l’Arsenal

Il Milan parteciperà alla Dubai Super Cup 2022. Il torneo amichevole, organizzato in concomitanza del Mondiale, metterà di fronte ai rossoneri due top club inglesi come il Liverpool e l’Arsenal. Altra squadra a partecipare è il Lione, che però non sfiderà la squadra di Pioli.

La gara contro i Reds è in programma il 13 dicembre, mentre tre giorni dopo sarà la partita contro i Gunners. Il regolamento prevede tre punti per una vittoria e due punti per un pareggio. Al termine di ogni gara sono previsti inoltre i rigori che mettono in palio un punto bonus.