Milan, ufficiale la cessione di un giovane centrocampista: i dettagli

Il Milan manda in prestito un altro giovane calciatore cresciuto nel vivaio. Si tratta di un centrocampista

Il Milan continua a far crescere i suoi giovani altrove. In questa sessione di mercato tanti rossoneri cresciuti nel vivaio sono stati ceduti in prestito per farsi le ossa altrove. L’ultimo di questi è Marco Frigerio, centrocampista classe ’01, che è ufficialmente un giocatore della Lucchese.

L’annuncio del club di Lega Pro: «La società comunica di aver acquisito in prestito dal Milan il diritto alle prestazioni sportive di Marco Frigerio (centrocampista classe ’01)»