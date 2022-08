San Siro risponde presente alla chiamata di Milan-Udinese. Nonostante il weekend di Ferragosto, il tifo rossonero c’è

Il Milan chiama, San Siro risponde. Per la prima giornata di campionato contro l’Udinese sono stati ben 70mila i tifosi rossoneri che hanno supportato la squadra di Stefano Pioli. Numeri incredibili considerando che siamo nel weekend di Ferragosto.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per la prima gara a San Siro non c’erano mai stati così tanti spettatori dalla seconda giornata del campionato 2009/10, quando ci fu il derby.