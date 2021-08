Milan, l’Udinese vuole Pobega: via solo in prestito secco

Anche l’Udinese è interessata a Pobega, il Milan non ascolta offerte se non quelle per il prestito secco del giocatore

Un reparto ancora in costruzione. Il Milan si sta muovendo sul mercato per sistemare il proprio centrocampo sia con colpi in entrata che in uscita. Tra quelli in uscita potrebbe esserci Tommaso Pobega, sul quale tra le tante concorrenti ha maesso gli occhi l’Udinese. Secondo la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore, la squadra di mister Gotti avrebbe bussato alla porta di Casa Milan per sondare la disponibilità per il prestito di Pobega. La concorrenza è folta, ma i friulani proveranno ad inserirsi in questa sorta di asta ben consapevoli che per la società rossonera il giocatore andrà via solo con la formula del prestito secco.