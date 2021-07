Milan, tutto pronto per l’arrivo di Giroud e Maignan: i dettagli relativi al giorno in cui saranno a disposizione di pioli e della squadra

Milan, tutto pronto per l’arrivo di Giroud e Maignan: i dettagli relativi al giorno in cui saranno a disposizione di pioli e della squadra. Gazzetta dello sport di questa mattina indica come domani il giorno d’arrivo per entrambi.

GIROUD- “L’attaccante francese può giocare la prima di A da titolare se Ibra non recupera”.

MAIGNAN- “Il portiere francese si prepara a raccogliere la dura eredità di Donnarumma”