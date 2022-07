Milan, Tsadjout obiettivo della Cremonese: le ultime

Dopo l’esperienze in prestito al Pordenone e all’Ascoli, l’attaccante del Milan Frank Tsadjout può approdare in Serie A

Frank Tsadjout, attaccante di proprietà del Milan, potrebbe fare il suo primo salto in Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul giovane classe 1999 ci sarebbe l’interesse della neopromossa Cremonese.

Nell’ultima stagione ha giocato in Serie B con le maglie di Pordenone e Ascoli. Quest’ultimo starebbe lavorando per una sua riconferma, ma l’opportunità di sbarcare nel massimo campionato italiano sembra essere troppo ghiotta da rifiutare per il ragazzo cresciuto nelle giovanili rossonere.