Milan, troppi punti persi con le piccole: così lo Scudetto è difficile

Il Milan ha perso ben 10 punti contro le squadre della parte destra della classifica. Decisamente troppi per lottare al primo posto

Un Milan che sbatte a Salerno e perde altri punti preziosi nella corsa Scudetto. Una costante che sta diventando troppo in una stagione ambiziosa per la squadra di Pioli. I rossoneri si esaltano nei momenti difficili, ma quando sono chiamati a confermarsi grandi peccano di presunzione e superficialità.

I pareggi contro Salernitana ed Udinese e le sconfitte contro Sassuolo e Spezia sono ben 10 punti lasciati per strada. Troppi, specialmente in un campionato così tirato e che si gioca sui dettagli. Da qui in poi non sono più ammessi passi falsi.

Tra le squadre nelle prime 5 posizioni i rossoneri sono quelli che insieme alla Juventus hanno perso più punti contro le squadre dalla 11a alla 20a posizione. L’Atalanta ne ha persi 9, il Napoli 8 e l’Inter solamente 2. Dettagli che, comunque vada a finire, peseranno parecchio.