Milan, tre operazioni in chiusura in questa settimana

Sarà una settimana calda per il Milan in ottica calciomercato. La fine degli Europei spiana la strada alle trattative, tre in particolar modo per i rossoneri.

Il primo arrivo sarà Giroud, in uscita dal Chelsea. Poi si proverà nel fine settimana a trovare l’accordo per Brahim Diaz e Fodé Ballo-Touré rispettivamente con Real Madrid e Monaco.