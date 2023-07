Milan pronto per la tournée negli Stati Uniti, oggi i rossoneri partiranno da Malpensa: il programma completo

Il Milan è pronto a dare il via ufficialmente alla propria tournée estiva. Tuttosport oggi in edicola ha svelato il programma dei rossoneri per la giornata di oggi.

Oggi alle ore 13 è in programma la partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa alla volta di Los Angeles, lì dove i rossoneri faranno base per i primi 10 giorni e le prime due amichevoli in agenda.