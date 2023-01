Avversario Milan Champions: Conte rompe con il Tottenham a fine stagione. Le ultime in casa Tottenham e il rapporto con l’allenatore

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, lascerà gli Spurs a fine stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il suo contratto è in scadenza a giugno e il club non gli avrebbe chiesto il rinnovo.

Tra gli inglesi e il tecnico non sarebbe scattata la scintilla, con Conte che al termine del campionato in corso tornerà ad essere libero per essere ingaggiato da qualche top club europeo.