Milan, torna di moda Kramaric: ha il contratto in scadenza nel 2022

Il Milan può tornare su Andrej Kramaric, attaccante dell’Hoffenheim già accostato ai rossoneri nelle precedenti sessioni di mercato

Andrej Kramaric è un nome che può tornare di moda al Milan. L’attaccante croato è stato più volte accostato ai rossoneri nelle ultime sessioni di mercato ed anche questa volta in Germania rilanciano la possibilità di vederlo in Italia. Su di lui infatti ci sarebbero anche Juventus ed Inter.

Il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe favorire una sua uscita già quest’estate. La richiesta dell’Hoffenheim di 30 milioni dovrebbe infatti essere abbassata per cercare una monetizzazione senza correre il rischio di perderlo a parametro zero.