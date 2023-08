Milan Torino: prosegue la vendita dei biglietti per il debutto casalingo. I dettagli sui nuovi prodotti disponibili per i tifosi

Prosegue la vendita dei biglietti per la sfida tra Milan e Torino, debutto casalingo dei rossoneri nella Serie A 2023/24 in programma sabato 26 agosto alle 20:45 e, dopo la chiusura della fase abbonati, dalle ore 12:00 di ieri è stata aperta la vendita libera.

Per la sfida contro i granata, oltre alla classica gamma dei prodotti “Club 1899”, i tifosi rossoneri possono scegliere anche un nuovo prodotto tra quelli disponibili per vivere l’esperienza premium: la “Historical Tram Experience”, in collaborazione con ATM. Si tratta di un tour tra alcuni dei quartieri più iconici di Milano, tra cui Piazza Castello, Brera, il Quadrilatero della Moda, le sedi storiche di AC Milan, Porta Garibaldi, City Life per poi dirigersi verso lo Stadio San Siro. I tifosi che acquisteranno la “Historical Tram Experience” riceveranno una sciarpa rossonera in omaggio e si godranno un light buffet a bordo dei caratteristici tram milanesi, per poi godersi la partita dalle sedute del Primo Arancio Laterale.