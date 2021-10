Milan Torino: torna Franck Kessié, ecco chi gli lascia il posto

Milan Torino: Franck Kessié torna a centrocampo, dopo i problemi di saluti della scorsa settimana che lo hanno tenuto a riposo con il Bologna

Franck Kessié ritrova la maglia da titolare in Milan Torino. L’ivoriano ha dato forfait contro il Bologna a causa di un attacco influenzale che non gli ha permesso di allenarsi regolarmente nei giorni scorsi. Oltre alla sfida del Dall’Ara, ricordiamo anche l’assenza per squalifica contro il Porto in Champions League.

Gli lascia il posto invece Ismael Bennacer. L’algerino, dopo aver disputato una grandissima partita e segnato un gran gol contro il Bologna, verrà risparmiato in vista della sfida dell’Olimpico di domenica sera, quando di fronte al diavolo ci sarà la Roma. Insieme a Kessié ci sarà quindi Sandro Tonali.