Milan Torino, Pioli ritrova Kessie: l’ivoriano titolare coi granata

Stefano Pioli ritrova Frank Kessie per la gara di questa sera tra Milan e Torino: l’ivoriano ha smaltito la sindrome influenzale

Nel Milan che questa sera affronterà il Torino alle 20:45 a San Siro tornerà titolare in mezzo al campo Frank Kessie. Il centrocampista ivoriano, che aveva saltato la trasferta di Bologna a causa di una forte sindrome influenzale, è stato completamente recuperato.

L’ex Atalanta dovrebbe fare coppia in mezzo al campo con Sandro Tonali che appare in leggero vantaggio su Ismael Bennacer, pronto a subentrare a gara in corso.