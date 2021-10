Calciomercato Milan, passi avanti per il rinnovo di Bennacer: le ultime

Calciomercato Milan, procede a passi spediti la trattativa per il rinnovo di Ismael Bennacer: pronto un contratto fino al 2026

Il matrimonio tra il Milan e Ismael Bennacer sembra destinato a continuare. Come riporta calciomercato.com, e in particolare Daniele Longo, procede a passi spediti la trattativa per il rinnovo del centrocampista algerino al momento in scadenza a giugno del 2024.

L’idea di Maldini e Massara è quella di mettere sul piatto un sostanzioso ritocco dell’ingaggio. Bennacer infatti guadagna attualmente 1.5 milioni a stagione più bonus e col rinnovo fino al 30 giugno del 2026 andrebbe a superare di poco i tre milioni partendo da una base di 2.8. Si respira grande ottimismo.