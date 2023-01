Milan-Torino, scelto il portiere: Tatarusanu titolare. Vasquez non è in forma e Mirante non rientra nel progetto di Pioli

Stefano Pioli non ha ampio margine di scelta per la porta del Milan. Maignan è fermo ai box e Vasquez è indietro per quanto riguarda la condizione fisica non solo.

Non avendo superato il test contro il PSV, è scartato Mirante e sarà ancora Tatarusanu il portiere titolare per i rossoneri: questo è ciò che riporta La Gazzetta dello Sport.