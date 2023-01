Milan, ecco Vasquez: alla ricerca della condizione per fare il proprio esordio. Il neoportiere rossonero è arrivato, ma deve ancora faticare

Sono state settimane frenetiche per il Milan, alla ricerca di un sostituto per Mike Maignan, fermato da un altro infortunio. Per questo motivo, il club ha acquistato Davis Vasquez.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la condizione fisica del portiere è troppo indietro per entrare già in Coppa Italia. Il portiere si allena bene, ma non ha ancora imparato al lingua e deve ancora apprendere i meccanismi del reparto difensivo, ergo è difficile per lui guidarlo.