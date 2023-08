Milan Torino streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A

Dopo l’ottimo esordio di una settimana fa a Bologna, domani sera il Milan scenderà in campo a San Siro per affrontare il Torino.

Milan-Torino, match valevole per la seconda giornata di Serie A, sarà visibile su DAZN e Sky Sport. Potrà essere vista in streaming su SkyGo, DAZN e Now.