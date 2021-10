Milan Torino, Pioli parla con Dida: le indicazioni per Tatarusanu

Nel match a San Siro tra Milan e Torino, Pioli a colloquio con Dida per le istruzioni da dare a Tatarusanu nell’impostazione di gioco

Costruzione diretta. Nel match a San Siro tra Milan e Torino valido per la decima giornata continua a dare indicazioni ai giocatori in campo.

Nello specifico ha colloquiato con Dida per dare delle indicazioni a Tatarusanu sul modo di impostare il gioco: l’allenatore non vuole una costruzione dal basso ma una costruzione diretta sugli attaccanti o su Giroud o sugli esterni in fascia.