Milan Torino 1-0: le pagelle dei quotidiani sportivi

Milan Torino 1-0: Giroud il migliore in campo, Bakayoko il peggiore, ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

Il Milan non si ferma. Batte il Torino e centra il decimo risultato utile consecutivo in campionato, conquistando la vetta momentanea della classifica. Il migliore in campo per la Gazzetta dello Sport è Giroud (7): «Uno che vede il gioco prima di tutti, esperienza e qualità. Abile a portare in vantaggio il Milan dopo un quarto d’ora, non fa mai nulla di inutile ».

Molto bene anche Tonali (7), Tatarusanu, Calabria, Tomori, Krunic e Theo Hernandez (6,5), raggiungono invece la sufficienza: Kjaer, Romagnoli, Kessié, Kalulu, Bennacer, Leao e Saelemaekers (6). Unico a raggiungere l’insufficienza è Bakayoko (5,5).