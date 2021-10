Milan Torino la moviola dei giornali: promosso Aureliano

Per la Gazzetta dello Sport la prova di Aureliano nel match di san Siro tra Milan e Torino è più che sufficiente, ecco il motivo

Prova più che sufficiente. Nell’anticipo del martedì sera della decima giornata di Serie A, il Milan ha battuto a San Siro il Torino 1-0. Durante la partita non si sono stati episodi eclatanti da segnalare ma una buona gestione dei cartellini e un contatto tra Ibrahimovic e Riccado Rodriguez, in area di rigore granata ben valutato con il giocatore granata che non produce né spinta né ostruzione sullo svedese. Regolare il gol di Giroud.

Per questo motivo secondo La Gazzetta dello Sport, l’arbitro Aureliano merita 6,5: «Gara mai cattiva ma che si alza di temperatura da subito: i cartellini scelti dal direttore di gara (che usa il dialogo con tutti) sono corretti e hanno l’effetto di abbassare la tensione dopo 33′. È ben assistito dai propri ‘collaboratori’ di campo in occasione delle due situazioni in area-Toro e anche nel gol di Giroud ».