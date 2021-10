Milan Torino: prestazione top di Kessié, i numeri

Numeri top. Tra i protagonisti della sfida tra Milan e Verona, valida per la decima giornata di campionato, vinta poi dai rossoneri per 1-0 grazie al gol decisivo di Giroud, c’è stato sicuramente Franck Kessié.

Secondo i dati riportati anche dal Milan con un tweet sul proprio profilo ufficiale, l’ivoriano nei 95′ minuti giocati ha vinto il 71% dei duelli della sfida, ma anche raggiunto un’ alta percentuale di passaggi riusciti: 82%. Una partita di sostanza per il ‘Presidente’.

Calm and composed, the President made an impressive impact! 💪

Tutti i numeri del Presidente: una partita di sostanza per Franck! 💪#MilanTorino #SempreMilan @gruppo_a2a pic.twitter.com/qJeLJX1WP1

