Episodio in area di rigore del Torino, con Ibrahimovic che anticipa Ricardo Rodriguez e reclama un fallo,non fischitato

Ibrahimovic chiede un rigore. Verso la fine del secondo tempo di Milan Torin, match valido per la decima giornata di campionato, l’attaccante svedese rossonero, subentrato a Giroud al 87′ reclama un fallo in area avversaria a suo favore.

Nello specifico nell’azione incriminata, il numero 11 ha anticipato Ricardo Rodriguez, prendendo il tempo al difesore che ha usato il braccio per sbilanciare l’avversario, per Aureliano non c’è nulla e si prosegue a giocare.