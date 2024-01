Il Milan Primavera ospita il Torino nella 17esima giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan Primavera vuole rialzarsi subito dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Rossoneri che ospitano il Torino.

Milan Torino Primavera 0-0 LIVE: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Torino Primavera.

2′ Occasione Sia – Il Milan si divora subito il vantaggio! Pallone in verticale per Bakoune, che la mette al centro per l’inserimento di Sia: in spaccata, a porta sguarnita, manda clamorosamente alto.

4′ Occasione Gabellini – Risponde subito il Torino. Gabellini ha spazio in area: controlla di petto e gira al volo ma non inquadra il bersaglio. Primo squillo dei granata.

8′ Ritmi più bassi ora – Dopo le fiammate di inizio partita, ora si vive una fase più calante di gara. Ritmi più bassi, squadre ben chiuse dietro e tanti errori nell’impostazione. Non viene premiato lo spettacolo.

12′ Gioco fermo, a terra Ruszel – Problema fisico per il centrocampista del Torino, che rimane giù e viene assistito dallo staff medico del Torino. Dopo qualche minuto fuori dal campo, rientra e riprende la sua posizione.

14′ Tiro Eletu – Conclusione dal limite del centrocampista rossonero, respinge la difesa granata.

16′ Cambio Torino, non ce la fa Ruszel – Ha provato a stringere i denti Ruszel, ma viene chiesto il cambio. Dentro al suo posto Silva.

17′ Tiro Cuenca – Prova ad accendersi Hugo Cuenca. Lampo di classe del numero 10, che se la sposta sul sinistro e calcia in porta: pallone che non va lontanissimo dall’incrocio dei pali.

19′ Occasione Sia-Camarda – Buona azione a sinistra del Milan. In verticale da Sia, che gira subito verso Camarda ma lo coglie in controtempo: pallone troppo arretrato, libera il Torino.

20′ Altro infortunio per il Torino – Si fa male anche Dellavalle, continua la sfortuna per il Toro. Dentro Marchioro.

22′ Bakoune per Camarda – Ancora Bakoune a spingere e confezionare cross a destra. Palla a metà tra Sia e Camarda, deviano entrambi ma nessuno dei due riesce a dare forza. Abati recupera in qualche modo.

26′ Occasione Cuenca – Il tiro di Eletu dal limite si trasforma in assist per Cuenca: solissimo di colpire davanti ad Abati allarga troppo il mirino, spedendo clamorosamente a lato.

27′ Bonomi giù in area – Cade a terra l’attaccante nel contatto con Marchioro. Era vicino il direttore di gara, lascia proseguire.

28′ Bonomi trova Cuenca – Serpentina di Bonomi, che trova poi con un’imbucata Cuenca. Sbaglia il primo controllo in area (non da lui): esce Abati e blocca l’iniziativa.

30′ Tiro Mendes – Schema da calcio di punizione per il Torino. Silva batte corto, sponda di Dell’Aquila per il destro di prima intenzione di Mendes che si perde altissimo sopra la traversa.

32′ Cuenca cerca Sia – Sterzata del 10 e tocco morbido a cercare Sia: cerca l’aggancio volante in area ma è troppo lungo il suggerimento del compagno.

35′ Muntu chiuso da Bakoune – Va in profondità Njie col suo suggerimento per Muntu: cross col suo mancino respinto da una bella chiusura difensiva di Bakoune.

37′ Occasione Bonomi – La difesa del Torino respinge il calcio d’angolo ma sui piedi di Bonomi. Controllo, destro a giro che sfiora l’incrocio dei pali. Occasionissima per il Milan.

38′ Palo Dalla Vecchia – Si addormenta Parmiggiani in area, gliela porta via Dalla Vecchia che poi calcia ma il suo tentativo si infrange contro il palo!

44′ Punizione Dell’Aquila – Ci prova direttamente verso la porta da posizione defilata: conclusione secca, ci mette i guantoni Raveyre e manda in angolo.

1 minuto di recupero

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Cambio Torino – Ciammaglichella prende il posto di Savva.

47′ Occasione Camarda – Stalmach sguscia via tra le linee, trova in verticale poi Sia. Imbucata per Camarda in area, è una buonissima chance ma l’attaccante manca clamorosamente il controllo e premia l’uscita bassa di Abati.

Milan Torino Primavera 0-0: risultato e tabellino

MILAN (4-2-3-1): Raveyre; Bakoune, Parmiggiani, Pellegrino, Nsiala; Stalmach, Eletu; Cuenca, Sia, Bonomi; Camarda. All. Abate. A disp. Bartoccioni, Colzani, Malaspina, Paloschi, Scotti, Liberali, Sala, Perina, Simmelhack, Cappelletti, Tezzele

TORINO (4-2-3-1): Abati; Bianay, Mendes, Dellavalle (20′ Marchioro), Muntu; Ruszel (16′ Silva), Dalla Vecchia; Dell’Aquila, Savva, Njie; Gabellini. All. Scurto. A disp. Bellocci, Rettore, Acar, Ciammaglichella, Perciun, Longoni, Bonadiman, Keita, Franzoni

Arbitro: Gianquinto di Parma