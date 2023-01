Milan Torino, Pioli sfida Juric: i precedenti tra gli allenatori

La sfida di Coppa Italia tra Milan e Torino vedrà anche il duello in panchina tra Stefano Pioli e Ivan Juric

La sfida di Coppa Italia tra Milan e Torino vedrà anche il duello in panchina tra Stefano Pioli e Ivan Juric. Ecco i precedenti tra i due allenatori, al loro nono confronto in carriera, riportati da acmilan.com.

Il bilancio è in equilibrio: tre vittorie del tecnico rossonero, tre pareggi, due successi del Mister granata. L’allenatore croato ha perso l’unico precedente contro il Milan nella competizione (Ottavi 2015/16 alla guida del Crotone) mentre Pioli è imbattuto nei quattro incroci con il Torino in Coppa Italia, con tre vittorie e un pareggio. Soltanto un allenatore nella storia rossonera, Nereo Rocco, non ha subito sconfitte in tre match consecutivi di Coppa Italia contro i granata: in caso di risultato positivo nella sfida di San Siro, Mister Pioli potrebbe eguagliarlo.