Milan Torino, i numeri di Thiaw: dai passaggi provati ai duelli aerei vinti. La prestazione del rossonero in dati

A risaltare nella prestazione del Milan contro il Torino c’è Thiaw, giovane difensore rossonero. A dimostrarlo sono i numeri.

Ecco cosa riporta onefootball.com: «Pulito in fase di costruzione e deciso nei contrasti aerei: Thiaw ha completato il 65% dei passaggi provati e vinto tre dei quattro duelli aerei iniziati. I duelli a terra vinti sono ben cinque su sette. Non è un caso che le ultime due reti inviolate del Milan siano arrivate proprio con Malick Thiaw in campo: la prima l’8 novembre contro la Cremonese, e la seconda nella giornata di ieri»