Milan Torino, Juric: «Ilic non sarà titolare». Primo mistero di formazione svelato dal tecnico del Torino in conferenza stampa

In conferenza stampa, Ivan Juric ha parlato di Ilic, neo acquisto granata e probabile sostituto dei centrocampisti infortunati.

ILIC – «La condizione di Ilic è lontana da quella ideale. Avrà bisogno di lavorare tanto per essere al suo livello. Viene con noi, non giocherà dall’inizio perché non riesce a mantenere un buon ritmo di allenamento: l’infortunio è andato via, ma ha bisogno di due o tre settimane per metterlo a posto»

