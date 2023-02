Verso Milan Torino, tre assenti sicuri per Juric. Zima si è operato, ma non è l’unico assente per la trasferta

Sono tre certi gli assenti per la trasferta del Torino in direzione Milano, per la sfida contro il Milan: Zima, Ricci e Pellegri.

Ecco quanto si evince dal comunicato ufficiale del club granata: «David Zima è stato sottoposto questa mattina a intervento di sutura meniscale laterale destra. Il calciatore inizierà immediatamente la riabilitazione e la prognosi verrà definita secondo l’evolversi clinico. Alla seduta odierna non ha preso parte Ricci: il centrocampista è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo sinistro. Esami anche per Pellegri: per l’attaccante interessamento mio fasciale del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Domani in calendario un allenamento tecnico-tattico».