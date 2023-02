Milan Torino, contro i granata a San Siro imbattuti da 26 partite. Il bilancio è di 18 successi e di otto pareggi

Ecco una curiosità che riguarda il match tra Milan e Torino:

FATTORE SAN SIRO CONTRO I GRANATA

Il Milan – tra le mura amiche – ha battuto 45 volte il Torino in Serie A (20N, 11P), solo la Roma (50) ha ottenuto più successi interni contro il Toro nel massimo campionato. I rossoneri sono imbattuti da 26 partite casalinghe di Serie A contro il Torino, grazie a diciotto successi e otto pareggi. Il Torino non ha trovato il gol in undici delle ultime 14 sfide in casa rossonera in Serie A, tra cui tutte le ultime cinque – l’ultimo nell’agosto 2018, Baselli al 91′ di Milan-Torino 3-2.